"Газпром" в 2018 году проиндексирует зарплаты сотрудников на 3,7%

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2018 году проиндексирует заработную плату своих сотрудников на 3,7%, говорится в сообщении межрегиональной профсоюзной организации "Газпром профсоюз".

"Повысить с 1 января 2018 года на 3,7% тарифные ставки и должностные (месячные) оклады работников администрации ПАО "Газпром", его филиалов, дочерних обществ, организаций и учреждений…", - цитирует соответствующий приказ председателя правления Алексея Миллера профсоюзная организация "Газпрома".

Решение было принято по итогам обращения профсоюза к Миллеру.

В 2017 году зарплаты были проиндексированы на 5%.