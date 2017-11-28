Сумма сделки "Транснефти" и "Роснефти" по прокачке нефти в 2018 г составила 336,9 млрд руб

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Размер сделки по прокачке нефти "Роснефти" ROSN по системе "Транснефти" на 2018 год составляет 336,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении трубопроводной монополии.

"Размер сделки в денежном выражении ... 336,868 миллиарда рублей (с НДС)", - говорится в сообщении.

Во вторник о подписании договора сообщила "Роснефть", не называя точную сумму сделки. Согласно договору, "Транснефть" окажет "Роснефти" услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в количестве 184,4 миллиона тонн за 2018 год.

Стоимость услуг "Транснефти" по транспортировке в 2017 году 183,499 миллиона тонн нефти "Роснефти" составляла 310,647 миллиарда рублей с НДС. При этом договор на транспортировку нефти на 2017 год "Роснефть" и "Транснефть", а также "Башнефть" BANE заключили только в феврале. У компаний возник спор, в частности, по методике учета технологических потерь нефти и их компенсации.

"Транснефть" еще в 2016 году предупреждала, что в случае несвоевременного подписания договора на 2017 год она вправе отказать "Роснефти" в предоставлении услуг. После этого "Роснефть" обратилась в суд с заявлением об обеспечении имущественных интересов. Арбитраж Москвы 28 декабря 2016 года принял обеспечительные меры, запретив "Транснефти" сокращать или прекращать транспортировку нефтепродуктов крупнейшей российской нефтяной компании. Однако в итоге стороны в досудебном порядке решили спор по условиям транспортировки нефти и достигли договоренности о снижении нормативов потерь при прокачке сырья.