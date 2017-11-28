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"Сургутнефтегаз" и "Транснефть" заключили договор на транспортировку нефти в 2018 г


Компании / Нефть
  • # Магистральный трубопровод

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" SNGS и "Транснефть" заключили договор на транспортировку нефти в 2018 году, его сумма составляет 117,472 миллиарда рублей, следует из сообщения "Транснфети"

"Транснефть" обязуется в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 оказать "Сургутнефтегазу" услуги по транспортировке нефти... Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 117,472 миллиардов рублей (с НДС); 10.55%", - говорится в материале.

Прокачать за этот период планируется порядка 61,177 миллиона тонн нефти, принадлежащих "Сургутнефтегазу" на праве собственности или на ином законном основании.

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