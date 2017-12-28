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СМИ: Импорт иранской нефти в страны Азии упал в ноябре до минимума за 1,5 года


Компании / Нефть

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем импорта нефти из Ирана в страны Азии в ноябре 2017 года упал на 29% в годовом выражении до 1,36 миллиона баррелей в день, пишет агентство Рейтер со ссылкой на статистические данные азиатских стран.

Отмечается, что показатель совокупного импорта иранской нефти в Китай, Индию, Японию и Южную Корею стал минимальным с апреля 2016 года.

"Снижение было ожидаемым, так как загрузка на танкеры в Азию в октябре упала ниже 1,5 миллиона баррелей в день", - сказал агентству источник, знакомый с ситуацией.

Поставки крупнейшему покупателю иранской нефти - Китаю - в ноябре снизились на 8,8% в годовом выражении, до 557,9 тысячи баррелей в день. Импорт в Японию сократился на 19% по сравнению с ноябрем прошлого года, составив 193,141 тысячи баррелей в день. Поставки нефти в Индию из Ирана сократились в 1,5 раза, до 265,7 тысячи баррелей в день. Это самый низкий показатель более чем за 1,5 года. В Южную Корею объем импорта иранской нефти в ноябре составил 345,7 тысячи баррелей, что на 26,8% ниже показателя годичной давности.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Иран до введения против страны международных санкций добывал нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. После снятия ограничений в январе 2016 года страна стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.

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