ФАС получила ходатайство от "Новатэка" на покупку газовых активов "Алросы"

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила два ходатайства от "Новатэка" NVTK на покупку газовых активов "Алросы" ALRS, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Поступило два ходатайства от "Новатэка" - на покупку компаний "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания", - сказал представитель ФАС.

В конце декабря "Алроса" сообщила, что аукцион по продаже газовых активов компании будет проведен 19 февраля 2018 года, начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

Прием заявок на участие в аукционе начался 26 декабря и продлится до 29 января. АО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания" в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В ноябре руководство "Алросы" сообщило о намерении продать газовые активы, которые были приобретены еще в 2005–2006 годах в рамках диверсификации деятельности, но впоследствии стали рассматриваться как непрофильные. В условиях экономического кризиса "Алроса" продала их структурам ВТБ, но согласно условиям сделки выкупила обратно через два с половиной года — в 2012 году, заплатив 1,037 миллиарда долларов. В свое время в качестве возможных покупателей активов назывались "Зарубежнефть" и "Роснефть"<ROSN>, однако по разным причинам сделки так и не были реализованы.

В среду СМИ сообщили о том, что "Роснефть" обратилась в Росимущество и в "Алросу" с просьбой пересмотреть условия аукциона по продаже этих активов. В нефтяной компании считают сроки аукциона слишком короткими, а задаток в 21 миллиарда рублей - завышенным. В ФАС отметили, что "Роснефть" в службу не обращалась.