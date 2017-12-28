"Русснефть" добудет в 2017 г 7 млн тонн нефти, выполнив тем самым соглашение ОПЕК+

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Русснефть" в 2017 году выполнила план по добыче 7 миллионов тонн нефти, выполнив таким образом свои обязательства по соглашению ОПЕК+, говорится в сообщении компании.

"НК "Русснефть" в 2017 году, по прогнозным данным, добудет более 7 миллионов тонн нефти и около 2,5 миллиарда кубометров газа, что в целом полностью соответствует обязательствам компании в рамках соглашения ОПЕК+ и уровню прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в 2017 году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 129 новых нефтяных скважин, добыча которых составит около 1 миллиона тонн. По результатам проведенных геологоразведочных работ прирост запасов нефти по группе компаний составит 12,3 миллиона тонн, что обеспечивает воспроизводство запасов в 1,76 раза. Освоение инвестиций в 2017 году полностью соответствует параметрам бизнес-плана.

"По итогам текущего года ожидаемая дополнительная добыча нефти от реализации программы геолого-технических мероприятий на переходящем фонде скважин "Русснефти" составит около 600 тысяч тонн, что выше уровня 2016 года на 11%", - говорится в материале.

В 2018 году план по добыче "Русснефти" также составляет 7 миллионов тонн.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев - до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.