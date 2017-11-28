Кабмин РФ разрешил "Газпрому" с 2018 г продавать газ по свободным ценам экспортерам СПГ

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило "Газпрому" GAZP с 2018 года продавать свой газ для экспортных СПГ-проектов по нерегулируемой цене, говорится в постановлении кабмина. Первая партия СПГ с "Ямала СПГ" прибыла в Великобританию

"Разрешить ПАО "Газпром" и его аффилированным лицам с 1 января 2018 года реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям для производства газа природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии для последующего экспорта", - говорится в постановлении.

При этом Федеральной антимонопольной службе поручено проводить мониторинг цен на отгружаемый по свободным ценам газ.

Минэнерго в начале февраля предложило разрешить "Газпрому" продавать его газ по нерегулируемым ценам производителям СПГ, а также экспортерам продукции газопереработки и газохимии на объектах, введенных в эксплуатацию в РФ после 1 января 2017 года. При этом продажа газа экспортерам СПГ по нерегулируемым ценам не предполагала рост цен выше регулируемых для потребителей на внутреннем рынке.