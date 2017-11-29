"Алроса" не ожидает изменений условий аукциона по продаже ее газовых активов

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. АК "Алроса" не ожидает внесения изменений в условия проведения аукциона по продаже газовых активов, сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не ожидаем изменений в ранее заявленные условия аукциона. Потенциальным участникам аукциона была предоставлена вся финансовая и техническая информация, необходимая для анализа состояния обеих компаний и принятия решения по участию в торгах", - сказал представитель алмазодобытчика.

В ноябре руководство "Алросы" ALRS сообщило о намерении продать газовые активы, которые приобретались в 2005–2006 годах в рамках диверсификации деятельности, но впоследствии стали рассматриваться как непрофильные. В условиях экономического кризиса "Алроса" продала их структурам ВТБ, но согласно условиям сделки выкупила обратно через два с половиной года - в 2012 году, заплатив 1,037 миллиарда долларов.

В свое время в качестве возможных покупателей активов назывались "Зарубежнефть" и "Роснефть" ROSN, однако по разным причинам сделки так и не были реализованы. В понедельник "Алроса" сообщила, что аукцион по продаже газовых активов компании назначен на 19 февраля 2018 года, начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона - 100 миллионов рублей.

Единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Прием заявок на участие начался 26 декабря и продлится до 29 января. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже получила два ходатайства на покупку от "Новатэка" NVTK.

Вместе с тем "Роснефть" обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона, так как считает, что они нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. "Роснефть" также направила в Роснедра запрос на подтверждение актуального геологического качества газовых активов "Алросы".