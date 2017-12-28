Эксперты утверждают, что в 2017 г было найдено рекордно мало нефти

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В 2017 году в мире было обнаружено только 6,7 миллиарда баррелей нефти, что представляет собой минимальный показатель за более чем 70 лет, сообщила независимая норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

"Мы не видели ничего подобного с 1940-х годов. Обнаруженные объемы в среднем составляли около 550 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в месяц", - приводятся в релизе компании слова старшего аналитика Rystad Energy Сони Пассос (Sonia Passos).

По мнению эксперта, наиболее тревожным для потенциальных потребителей является тот факт, что найденные залежи нефти и газа всего на 11% покрыли объем добытого в этом году сырья, по сравнению с более чем 50% в 2012 году. А в последний раз объем добытой нефти и газа был равен объему вновь найденных залежей в 2006 году.

Компания также сообщила, что средний объем запасов на открытых в текущем году шельфовых месторождениях составил примерно 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в месяц по сравнению с 150 миллионами баррелей в 2012 году.

Rystad Energy также указывает на низкую рентабельность потенциальной добычи на найденных в течение года месторождениях и прогнозирует, что более 1 миллиарда баррелей, обнаруженных в 2017 году, никогда не будут добыты.