Первая партия газа с "Ямала СПГ" будет разгружена в пятницу в Британии

ЛОНДОН, 29 дек - ПРАЙМ. Первая партия сжиженного природного газа с российского арктического завода "Ямал СПГ" будет разгружена в пятницу в Великобритании, сообщил РИА Новости официальный представитель британской энергетической компании National Grid.

Танкер "Кристоф де Маржери" с газом на борту в среду прибыл в британский порт Харидж, а в четверг достиг конечной точкой маршрута - порта Айл-оф-Грейн (Isle of Grain), где находится крупный регазификационный СПГ-терминал.

"Танкер будет разгружен сегодня и покинет причал около 6 часов вечера", - уточнил представитель National Grid. При этом компания не раскрыла информацию о том, кто выступил покупателем СПГ.

Первоначально "Новатэк" NVTK заявлял, что первая партия СПГ пойдет на азиатский рынок, возможным покупателем называлась китайская CNPC. Однако после запуска "Ямала СПГ" глава "Новатэка" Леонид Михельсон сказал, что первая партия поступит в адрес Novatek Gas & Power. Позднее "Новатэк" сообщил, что партия будет отгружена трейдинговой дочке малайзийской Petronas (Petronas LNG UK Limited).

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось ранее в декабре.