"Лукойл" в 2017 г увеличил продажу нефтепродуктов через розничную сеть в РФ на 2%

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH в 2017 году на 2% увеличил продажи нефтепродуктов через розничную сеть в РФ, до 10 миллионов тонн, говорится в сообщении компании.

" "Лукойл" впервые в своей истории реализовал за год более 10 миллионов тонн нефтепродуктов через собственную сеть АЗС в России", - говорится в сообщении.

Согласно сайту компании, в 2016 году суммарные розничные продажи нефтепродуктов составили 13,9 миллиона тонн, в том числе в России было продано 9,8 миллиона тонн, а за рубежом - 4,1 миллиона тонн. Таким образом, рост продаж нефтепродуктов через розничную сеть в РФ в 2017 году составил 2%.

"Достигнутые объемы продаж являются важным индикатором доверия потребителей к нашей продукции. Компания постоянно работает над улучшением качества услуг и расширением ассортимента за счет высококачественных нефтепродуктов собственного производства", - отметил Олег Пашаев, вице-президент по реализации нефтепродуктов компании.

Сбытовая сеть компании включает в себя 5,309 тысячи АЗС и 132 нефтебазы в 18 странах мира.