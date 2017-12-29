Путин подписал закон о лицензировании энергосбытовой деятельности

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит лицензирование энергосбытовой деятельности, положение о котором утвердит правительство РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Под энергосбытовой понимается деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электроэнергии, осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой энергетической системы России (ЕЭС) и на территориях, технологическое соединение которых с ЕЭС отсутствует.

Законом определяется перечень случаев, когда не осуществляется лицензирование энергосбытовой деятельности производителей электроэнергии по продаже энергии, произведенной на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании объектах. Во-первых, при продаже произведенной электроэнергии только гарантирующему поставщику, энергоснабжающей организации, энергосбытовой организации или другому производителю электроэнергии.

Во-вторых, при продаже электроэнергии, произведенной на принадлежащих производителю квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии или торфа, только сетевым организациям в целях компенсации потерь в электросетях.

В-третьих, при продаже электроэнергии в объеме, не превышающем объем электроэнергии, произведенной на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании объектах по производству электрической энергии (мощности).

Основанием для отказа в предоставлении лицензии станет несоответствие соискателя лицензии одному или нескольким лицензионным требованиям, а также наличие в представленных им заявлении о предоставлении лицензии и документах недостоверной или искаженной информации. В рамках осуществления лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований допускается проведение только внеплановых документарных и выездных проверок. Плановые проверки при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований не проводятся.

Закон предусматривает ведение сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности. Этот реестр будет содержать, в частности, сведения о предоставленных, переоформленных лицензиях, а также лицензиях, действие которых прекращено, сведения о лицензиатах, осуществляющих или осуществлявших энергосбытовую деятельность, о сроках проведения выездных проверок, об основаниях прекращения действия лицензии.

Одновременно устанавливается ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии. В случае нарушения лицензионных требований должностные лица могут быть предупреждены, либо уплатить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц в этом случае составит от 30 до 40 тысяч рублей.

А при грубом нарушении штраф для должностных лиц увеличится - 150-200 тысяч рублей, для юрлиц - до 300-500 тысяч рублей. В то же время возможна дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет. Понятие грубого нарушения лицензионных требований будет установлено в положении о лицензировании энергосбытовой деятельности, которое утвердит правительство РФ.

В случае осуществления энергосбытовой деятельности без лицензии должностные лица могут быть дисквалифицированы на срок до трех лет либо наказаны штрафом в размере от 200 до 250 тысяч рублей. А штраф для юрлиц составит от 0,5 до 1 миллиона рублей.