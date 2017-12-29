Скорректированная инвестпрограмма ФСК на 2017-2020 гг утверждена в объеме 386,8 млрд руб

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Минэнерго РФ утвердило скорректированную инвестпрограмму ФСК на 2017-2020 годы в объеме 386,8 миллиарда рублей, говорится в приказе ведомства.

Общий объем финансирования на 2017 год запланирован в размере 97,64 миллиарда рублей, на 2018 год - 104,3 миллиарда рублей, на 2019 и 2020 годы по 94,4 миллиарда рублей, говорится в приложении к приказу.

Согласно сообщению ФСК, по итогам пяти лет (до 2020 года) компания должна ввести в состав основных средств 40 тысяч МВА трансформаторной мощности и 10,9 тысячи километров линий электропередачи.

"Основными источниками финансирования являются собственные средства компании за счет выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии и платы за технологическое присоединение (ТП). Приоритетами программы являются сохранение надежной работы Единой национальной электрической сети, бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, развитие сетей", - отмечает ФСК.

Отмечается, что скорректированный документ учитывает результаты общественных обсуждений и взаимодействия с органами власти, организациями, экспертным сообществом.

"Среди основных проектов до 2020 года - завершение работ по усилению системной надежности Северо-Запада и Юга, развитие магистральной инфраструктуры Дальнего Востока, проекты государственного значения, включая внешнее электроснабжение БАМа и Транссиба, нефте- и газопроводов, подключение крупных добывающих и перерабатывающих предприятий, строительство объектов выдачи мощности генерации", - поясняет компания.