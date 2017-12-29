Пуск реактора нового энергоблока №4 состоялся на Ростовской АЭС

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Пуск ядерного реактора нового энергоблока №4 успешно состоялся в пятницу на Ростовской АЭС, сообщил концерн "Росэнергоатом".

"29 декабря 2017 года в 16.24 на энергоблоке №4 Ростовской АЭС завершена операция по выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Началась управляемая цепная реакция", - говорится в сообщении.

Минимально контролируемый уровень (МКУ) мощности достаточен для контроля за самоподдерживающейся управляемой цепной ядерной реакцией. Атомщики в таких случаях образно говорят, что после выхода на МКУ реактор "начал жить".

Таким образом, пройден один из важнейших этапов в подготовке нового блока с реактором ВВЭР-1000 к эксплуатации. Теперь специалистам предстоит провести ряд испытаний, после чего программа физического пуска энергоблока №4 будет завершена, и начнется подготовка к началу выработки им электроэнергии.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, энергоблок №2 — в 2010 году, энергоблок №3 принят в промышленную эксплуатацию 17 сентября 2015 года.