"Укртрансгаз": Украина третью зиму обходится без газа из РФ

КИЕВ, 3 янв - ПРАЙМ. Украина по итогам 2017 года нарастила импорт газа из Европы на 26,8%, до 14,1 миллиарда кубометров газа, при этом уже третью зиму страна обходится без российского газа, утверждается на сайте "Укртрансгаза".

"Уже в течение 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего в этом году (2017 году - ред.) из словацкого, венгерского и польского направлений протранспортировано 14,1 миллиарда кубов, что на 26,8% больше чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС", - говорится в сообщении. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону.

При этом сообщается, что поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 миллиарда кубов, и по сравнению с 12-месячным периодом 2016 года добыча на Украине увеличилась на 620 миллионов кубов или на 3,1%.

Также компания сообщает, что Украина вошла в 2018-й с наибольшими, по сравнению с началом пяти последних лет, запасами газа в подземных хранилищах – 14,7 миллиарда кубов. Так, "Укртрансгаз" закачал в подземные хранилища 9,2 миллиарда кубов газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 миллиарда кубов, это на 23,2% меньше чем в 2016 году.

По данным компании, украинским потребителям всех категорий транспортировано магистральным газопроводом 28,4 миллиарда кубов газа, что на 14,9% меньше чем в 2016 году. Показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрангаза", облгаза и добывающих предприятий.

Сообщается, что в связи со значительным ростом объемов газотранспортной работы, в частности транзита, "Укртрансгаз" увеличил использование природного газа для собственных производственно-технологических нужд до 2,2 миллиарда кубов по сравнению с 1,7 миллиарда в 2016 году.