"Газпром" в 2017 г увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1%

МОСКВА, 3 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,1% по сравнению с 2016 годом - до 193,9 миллиарда кубометров, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Ранее "Газпром" сообщал, что 19 декабря установил абсолютный суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье - 640 миллионов кубометров.

"Установлен новый рекорд экспорта за год. По оперативным данным, в 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 миллиарда кубометров газа. Это на 14,6 миллиарда кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году", - сказал Миллер. "Тенденция увеличения второй год подряд рекордных показателей с одной стороны демонстрирует активно растущую потребность европейских стран в российском газе, с другой — его надежные поставки в необходимых объемах", - отметил он.

При этом вырос экспорт газа в Германию и Австрию. "Так, максимальный исторический объем — 53,4 миллиарда кубометров газа — "Газпром" поставил на крупнейший экспортный рынок компании — в Германию. Рост — на 3,6 миллиарда кубометров (на 7,1%) по сравнению с 2016 годом, когда было зафиксировано предыдущее пиковое значение (49,8 миллиарда кубометров), - сказал Миллер.

"На новый исторический уровень вышли поставки российского газа в Австрию — они составили 8,5 миллиарда кубометров (на 25% больше, чем в рекордном для республики 2005 году, и на 40% — чем в 2016 году) и в Нидерланды — 4,6 миллиарда кубометров (на 4,5% (к рекордному 2007 году) и на 9,7% соответственно)", - уточнил он. Экспорт газа во Францию вырос на 6,8%, до 12,3 миллиарда кубометров, в Чехию - на 28%, до 5,8 миллиарда кубометров, в Словакию - на 24,5%, до 4,6 миллиарда кубометров, в Данию - на 1,9%, до 1,75 миллиарда кубометров.

В конце ноября Миллер прогнозировал экспорт газа в 2017 году на уровне 192 миллиардов кубометров. В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% - более чем до 179,3 миллиарда кубометров.

"Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.