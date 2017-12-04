"Газпром" уложил более 700 км морского участка "Турецкого потока"

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP уложил более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Продолжается активное строительство газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день суммарно по двум ниткам уложено более 700 километров (около 38%) морского участка газопровода", - сказал Миллер.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

В ходе предновогоднего селекторного совещания 26 декабря Миллер сообщал, что "Газпром" на тот момент уложил более 650 километров морского участка газопровода по двум ниткам.