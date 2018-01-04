Украинский замминистра заявил, что власти страны планировали подорвать газопровод из РФ

КИЕВ, 4 янв - ПРАЙМ. Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что у Киева были планы в 2014-2015 годах подорвать газопровод из России на территории Украины.

"Вот смотрите, 2014-2015 год. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? Были... Я вам о государственных планах рассказываю... На сегодняшний день, одна из причин, почему у нас нет широкомасштабной войны - это то, что у нас есть газопроводы, которые идут по нашей территории. Потому что Россия сегодня делает все для того, чтобы построить в обход Украины газопровод. Если бы их не было на нашей территории, тогда можно было бы идти дальше, потому что у нас нет отношений с Западом по газопроводу, у нас отношения с Россией, но у России есть отношения с Западом, поэтому непоставки являются одной из причин, почему мы сегодня воюем так, как воюем", - сказал Грымчак в эфире украинского телеканала Zik.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.