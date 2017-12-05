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Кабмин РФ одобрил протокол о цене на газ в Армению в $150 за 1 тыс кубометров в 2018 г


Газ / Компании
  • Мужчина готовит на газовой плите. Братислава, Словакия
    © AFP, Samuel Kubani

МОСКВА, 5 янв - ПРАЙМ. Правительство России одобрило подписание с армянской стороной протокола, предусматривающего сохранение в 2018 году цены на поставляемый из России в Армению газ в 150 долларов за тысячу кубометров, говорится в опубликованном распоряжении кабмина.

В конце ноября подписание протокола одобрило правительство Армении.

Другим распоряжением правительство РФ одобрило протокол о поправках в армяно-российское оглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ЗАО "Армросгазпром" (ныне — "Газпром GAZP Армения"), согласно которому доля "Газпрома" в уставном капитале "Армросгазпрома" была доведена с 80% до 100%.

Вносимыми в соглашение изменениями стороны обязуются не позднее 1 ноября 2018 года разработать и утвердить модели расчетов денежных потоков от деятельности "Газпрома Армении" в системах газо- и энергоснабжения.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил в Ереване по итогам встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном о решении сохранить в 2018 году специальную цену для Армении на природный газ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер уточнил, что компания оставит цену на уровне 150 долларов за тысячу кубометров.

"Газпром Армения", 100%-ным владельцем которой является российский "Газпром", обладает монопольным правом на поставку и распределение российского природного газа на внутреннем рынке Армении. "Газпром" и "Газпром Армения" в 2013 году подписали контракт на поставку в Армению российского газа в объеме до 2,5 миллиарда кубометров в год в 2014–2018 годах, в апреле 2016 года было подписано дополнение к контракту. Поставки газа до границы с Арменией осуществляет "Газпром экспорт". 

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