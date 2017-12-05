Порошенко считает, что Украина стала энергонезависимой после решения Стокгольмского суда

КИЕВ, 5 янв - ПРАЙМ. Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома" GAZP и начинает 2018 год энергетически независимой, считает украинский президент Петр Порошенко.

"Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины", - написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Текущие контракты на поставки и транзит газа между Украиной и РФ истекают в 2019 году. В конце 2017 года Порошенко заявлял, что Киев может возобновить закупки у РФ, если газ будет дешевый.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В конце декабря суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.