Нефть торгуется вблизи максимальных значений с мая 2015 года на фоне американской статистики

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Стоимость нефти в понедельник днем демонстрирует положительную динамику, оставаясь в районе максимальных отметок с мая 2015 года, инвесторы реагируют на американскую статистику, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 15.42 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,28% - до 67,81 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,46%, до 61,72 доллара за баррель. При этом в начале января нефть марки Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку в 68 долларов за баррель, а нефть WTI - пробила уровень в 62 доллара за баррель.

Рост мировых нефтяных цен поддержан данными по числу буровых установок в США, опубликованными в минувшую пятницу, считают аналитики агентства Рейтер. Так, по данным Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 5 января рабочей недели число буровых установок в стране снизилось на пять штук, или на 0,5%, до 924 единиц. В годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или на 38,9%. Число газодобывающих установок при этом не изменилось, оставшись на уровне 182 единиц. Количество нефтяных буровых установок снизилось на пять штук, или 0,7%, до 742 единиц.

Кроме того, на прошлой неделе Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 декабря, снизились на 7,4 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 424,5 миллиона баррелей. Эксперты прогнозировали меньшее снижение - на 5,1 миллиона баррелей.

Однако оптимизм трейдеров ограничен из-за опасений относительно того, что в скором времени добыча нефти в США превысит 10 миллионов баррелей в сутки, в основном благодаря повышению добычи сланцевой нефти, отмечает агентство. По данным американского ведомства, добыча нефти в США за неделю выросла на 0,29%, или на 28 тысяч баррелей в сутки, до 9,782 миллиона баррелей в сутки.

По мнению главного аналитика CMC Рика Спунера (Ric Spooner), которое приводит агентство, в ближайшие несколько месяцев нефтяной рынок продолжит внимательно следить за буровой активностью и уровнем добычи "черного золота" в США.