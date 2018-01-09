Тестирование TANAP и ввод в эксплуатацию участка до Эскишехира планируются в январе 2018 г

БАКУ, 9 янв - ПРАЙМ. Тестирование Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и ввод в эксплуатацию участка до Эскишехира (Турция) планируются в январе 2018 года, сообщил глава консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

"Общий прогресс в рамках строительства трубопровода составляет 96,6% по состоянию на декабрь 2017 года. Тестирование трубопровода и ввод в эксплуатацию в рамках фазы "0" (от границы Грузии до турецкого Эскишехира) начнется в январе 2018 года. Строительство участка от Эскишехира до границы Турции и Греции (фаза "1") продолжается в соответствии с запланированным графиком. TANAP будет готов поставить первый газ в национальную газовую сеть Botas в Эскишехире в июне 2018 года", - приводит слова Дюзйола агентство Trend.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года. Стоимость TANAP составляет 7,9 миллиарда долларов. В настоящее время акционерами TANAP являются ЗАО "Южный газовый коридор" (58%), Botas (30%) и BP (12%).