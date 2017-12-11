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"Дочка" "Роснефти" начала сейсморазведку на 5 участках с ресурсами около 80 млн тонн нефти


Компании / Нефть

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Дочернее предприятие "Роснефти" ROSN, "Оренбургнефть", начала сейсморазведку на пяти лицензионных участках с суммарным ресурсным потенциалом более 80 миллионов тонн нефти, сообщает пресс-служба "Роснефти".

""Оренбургнефть", дочернее общество НК "Роснефть", приступило к проведению сейсморазведочных работ методом МОГТ 3D на Екатериновском, Чернояровском, Юртаевском, Кинельском и Алдаркинском лицензионных участках, приобретенных в 2016-17 годах. ... Суммарный ресурсный потенциал исследуемых участков по госоценке составляет более 80 миллионов тонн нефти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам исследований на общей площади 3,8 тысячи квадратных километров будут определены точки бурения поисковых и разведочных скважин.

"По результатам сейсморазведки планируется получить детальные данные о строении недр в пределах исследуемых территорий, выявить перспективные нефтегазоносные структуры для дальнейшего изучения поисково-оценочным бурением", - объясняет компания.

В ноябре 2016 года "Оренбургнефть" выиграла аукционы на Алдаркинский и Кинельский нефтегазовые участки в Оренбургской области, предложив за них около 1 миллиарда рублей. В конце декабря того же года "Оренбургнефть" выиграла лицензию на Екатериновский, Юртаевский и Чернояровский участки недр в Оренбургской области, предложив более 3,4 миллиарда рублей.

 

"Оренбургнефть" ведет деятельность на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей, на 130 лицензионных участках.

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