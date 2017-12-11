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ФАС получила ходатайство структуры Газпромбанка о покупке газовых активов "Алросы"


Газ / Компании

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Структура Газпромбанка - ООО "Статус" - подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке газовых активов алмазодобывающей компании "Алроса" ALRS, сообщили в ведомстве.

"ФАС получила ходатайства "Новатэка" NVTK и ООО "Статус", структуры Газпромбанка", - сообщили в ФАС, также отметив, что ходатайства "Роснефти" ROSN о покупке этих активов антимонопольный регулятор пока не получал.

О том, что ФАС получила два ходатайства от "Новатэка" на покупку газовых активов "Алросы", ведомство сообщало 28 декабря.

Напомним, что 29 декабря пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что нефтяная компания также направила соответствующее ходатайство в ФАС, как и жалобу на проведение аукциона. 

При этом во вторник, 9 января, пресс-служба ФАС сообщила, что служба получила от "Роснефти" жалобу на условия аукциона на газовые активы "Алросы".

"Жалобу - да (получили - ред.)", - отметил собеседник агентства.

Леонтьев отмечал, что содержание жалобы компании в ФАС - аналогично ранее поданным в Минфин и Росимущество.

В конце декабря "Алроса" объявила аукцион по продаже газовых активов, предположительно, 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов. Единым лотом выставляются 100%-ные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

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