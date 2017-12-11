Суд принял отказ "Транснефти" от кассации в споре со Сбербанком на 66,5 млрд руб

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа прекратил производство по кассационной жалобе "Транснефти" на постановление нижестоящего суда, отклонившего иск, в котором трубопроводная компания требовала признать недействительной свою финансовую сделку со Сбербанком, причинившую ей убытки в 66,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с достижением "Транснефтью" и Сбербанком договоренности об урегулировании спора по взаимному согласию во внесудебном порядке на взаимовыгодных условиях и с учетом интересов каждой из сторон компания заявляет об отказе от кассационной жалобы", - заявил представитель "Транснефти".

"Транснефть" и Сбербанк SBER 28 декабря сообщили, что согласовали условия мирового соглашения по спору на 66,5 миллиарда рублей, что позволяет отказаться от продолжения судебного разбирательства.