Глава Qatar Petroleum проведет переговоры по энергосотрудничеству с китайскими компаниями

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Глава катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби (Saad Sherida Al-Kaabi) отправился в Китай, чтобы провести переговоры по вопросам энергетического сотрудничества, говорится в сообщении компании.

"Аль-Кааби и делегация высокопоставленных лиц из Qatar Petroleum и Qatargas проведут переговоры с руководителями крупных китайских энергетических компаний, таких как China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), Beijing Gas и других крупных организаций", - сообщается в релизе.

Отмечается, что визит имеет большое значение, поскольку он происходит в условиях роста кооперации между Китаем и Катаром, а также в то время, когда Китай является движущей силой растущего глобального спроса на энергию.

В 2017 году Катар запустил первую линию прямых перевозок нефтехимических продуктов между катарским портом Хамад и Шанхаем, говорится в сообщении. Кроме того, CNOOC была партнером Qatar Petroleum и англо-голландской Royal Dutch Shell в консорциуме-победителе тендера на блок Альто де Кабо Фрио-Оесте (Alto de Cabo Frio-Oeste) в Бразилии.