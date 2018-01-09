Минэнерго: Украина в 2017 г сократила добычу угля на 14,6%, до 34,9 млн тонн

КИЕВ, 9 янв - ПРАЙМ. Угледобывающие предприятия Украины в 2017 году уменьшили добычу рядового угля (уголь без сортировки) на 14,6% или на 5,947 миллиона тонн - до 34,916 миллиона тонн по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют данные министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно статистике, опубликованной на сайте Минэнерго Украины, добыча коксующегося угля на Украине в 2017 году упала на 18,6% или на 1,554 миллиона тонн - до 6,807 миллиона тонн, энергетического – на 13,5% или на 4,393 миллиона тонн - до 28,108 миллиона тонн по сравнению с 2016 годом.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).