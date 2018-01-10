Украинский порт "Южный" разгружает первый в этом году балкер с углем из ЮАР

КИЕВ, 10 янв - ПРАЙМ. Украинский порт "Южный" в Одесской области разгружает первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР для частного холдинга ДТЭК, сообщается на сайте порта.

"К причалу №8 ГП "Морской торговый порт "Южный" пришвартовалось судно Panamax Qi Xiang. На борту балкера 73 тысячи тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК", - говорится в сообщении.

По данным порта, идет разгрузка, осталось разгрузить менее 20 тысяч тонн груза.

"Panamax Qi Xiang - это уже восьмой сухогруз из ЮАР для ДТЭК, который принимает порт. Завершить разгрузку планируем за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", – сказал и.о. директора порта "Южный" Виталий Жуковский.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).

В конце минувшего года сообщалось, что два балкера со 133,8 тысячи тонн угля из США для украинской государственной компании "Центрэнерго" и частного холдинга ДТЭК разгружали в порту "Южный".