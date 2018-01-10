FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

СО ЕЭС: Потребление электроэнергии в РФ в 2017 г выросло на 0,5%


Компании / Энергосети

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в России в 2017 году выросло на 0,5% по сравнению с 2016 годом благодаря более холодному февралю, а также апрелю-августу, при этом в декабре 2017 года, который оказался теплее декабря-2016, потребление снизилось на 2,9%, говорится в сообщении Системного оператора Единой энергосистемы страны (СО ЕЭС).

По данным Системного оператора, потребление электроэнергии в России в целом в 2017 году, увеличившись на 0,5%, составило 1,06 триллиона кВт.ч. В Единой энергосистеме (ЕЭС), в которую не входят изолированные энергорайоны страны, потребление выросло на 1,3%, до 1,04 триллиона кВт.ч. Производство электроэнергии в России в целом в 2017 году увеличилось на 0,2%, составив 1,07 триллиона кВт.ч. В ЕЭС оно выросло на 0,5%, до 1,05 триллиона кВт.ч.

Увеличение энергопотребления по ЕЭС России в 2017 году, как поясняет Системный оператор, обусловлено температурным фактором: в феврале 2017 года в энергосистеме наблюдалось значительное снижение температуры по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, на 4,6 градуса. Более низкая по сравнению с показателями 2016 года среднемесячная температура воздуха также была также в апреле-августе 2017 года.

При этом декабрь 2017 года был гораздо более теплым: среднемесячная температура в целом по ЕЭС России составила минус 6,1 градуса, что выше температуры декабря 2016 года на 4,6 градуса. В итоге потребление электроэнергии в декабре в России в целом снизилось на 2,9%, до 101,6 миллиарда кВт.ч, а по ЕЭС сократилось на 2,2%, до 99,5 миллиарда кВт.ч. Производство электроэнергии в декабре в России в целом составило 102,7 миллиарда кВт.ч (снижение на 3,1%), а в ЕЭС - 100,6 миллиарда кВт.ч (снижение на 2,9%).

В 2016 году энергопотребление в России прирастало более быстрыми темпами, увеличившись за год на 1,7%, до 1,054 триллиона кВт.ч. Производство тогда выросло на 2,1%, до 1,071 триллиона кВт.ч.

ЕЭС России состоит из 70 региональных энергосистем, которые входят в объединенные энергосистемы Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада. К изолированным и не входящим в ЕЭС относятся энергорайоны, расположенные в Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской энергосистемах, энергосистеме центральной и западной Якутии.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ