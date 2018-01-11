E.ON приступила к строительству и эксплуатации новых ветровых электростанций в США

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. E.ON SE в четверг сообщила, что начала в США строительство одной ветровой электростанции и коммерческую эксплуатацию еще двух.

Финансовые условия компания не разглашает, сообщает Dow Jones.

Новая ветровая станция расположена в Техасе. Ее номинальная мощность, по словам компании, составит 201 мегаватт. На ней будет установлено 67 турбин, произведенных немецкой Nordex SE.

Кроме того, E.ON сказала, что начала коммерческую эксплуатацию двух других ветровых электростанций. Одна из них расположена в Техасе, ее мощность составляет 228 мегаватт. Вторая, с мощностью в 306 мегаватт, находится в Иллинойсе.

С учетом строительства новой электростанции у немецкой компании в Северной Америке будет 23 ветровых кластера. Суммарная мощность ее ветровых проектов превышает 3600 мегаватт.