Министры стран "Южного газового коридора" 15 февраля в Баку обсудят реализацию проекта

БАКУ, 11 янв - ПРАЙМ. Министры энергетики Азербайджана, Турции, Грузии, Албании, Болгарии, Италии и Греции 15 февраля в Баку обсудят в рамках консультативного совета реализацию проекта "Южный газовый коридор", сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

Первое собрание министров в рамках консультативного совета "Южного газового коридора" состоялось 12 февраля 2015 года, второе - 29 февраля 2016 года, третье - 23 февраля 2017 года.

"Дата собрания уже определена – 15 февраля. В связи с проведением мероприятия в министерстве прошла соответствующая встреча. В настоящее время продолжаются работы по подготовке программы и повестки собрания", - сообщила Алиева.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.