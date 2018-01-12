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Китай увеличил импорт нефти в 2017 году на 10%, природного газа - на 27%


Компании / Мировая экономика / Экономика

ПЕКИН, 12 янв - ПРАЙМ. Импорт нефти Китая по итогам 2017 года увеличился на 10,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 419,57 миллиона тонн, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

В денежном выражении общий объем закупок составил 162,33 миллиарда долларов, что на 39,1% больше по сравнению с прошлым годом.

Отдельно в декабре Китай импортировал 33,7 миллиона тонн нефти общей стоимостью 14,93 миллиарда долларов.

В 2016 году импорт нефти Китая составил 381 миллион тонн.

Импорт природного газа в Китай по итогам 2017 года вырос на 26,9% по сравнению с 2016 годом - до 68,57 миллиона тонн.

Общая стоимость закупок составила 23,28 миллиарда долларов, что на 41,2% больше, чем в 2016 году.

В декабре импорт газа составил 7,89 миллиона тонн на общую сумму 2,98 миллиарда долларов.

В 2016 году Китай импортировал 54,3 миллиона тонн природного газа на сумму 16,4 миллиарда долларов.

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