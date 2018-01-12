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Добыча нефти в Узбекистане в 2017 г снизилась на 6,3%, до 806 тыс тонн


Компании / Нефть

ТАШКЕНТ, 12 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в Узбекистане в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 6,3% - до 806 тысяч тонн, природного газа - выросла на 0,5% - до 56,417 миллиарда кубометров, сообщает в пятницу госкомитет по статистике республики.

"В добывающей промышленности Узбекистана по сравнению с прошлым годом наблюдается прирост добычи природного газа - 0,5%, до 56,417 миллиарда кубометров, при этом добыча нефти снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Ранее в АО "Узбекнефтегаз", национальном операторе по добыче и переработке углеводородов, РИА Новости сообщали, что добыча газа в Узбекистане в 2018 году может вырасти на 17% по сравнению с 2017 годом - до 66 миллиардов кубометров за счет разработки месторождений с участием иностранных компаний.

В Узбекистане в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики составляет порядка 10 миллиона тонн. Однако из-за истощения запасов действующих месторождений добыча нефти и газового конденсата в республике падает. В результате производственные мощности НПЗ загружены лишь на 60%. Для их снабжения Узбекистан планирует с 2018 года импортировать до одного миллиона тонн нефти из России и Казахстана. В частности, по нефтепроводу Омск-Павлодар-Чимкент.

В апреле прошлого года узбекская сторона приступила к строительству Джизакского НПЗ, который будет перерабатывать до 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, поступающего из РФ и Казахстана. Завод стоимостью 2,2 миллиарда долларов планируется построить к 2021 году. Генподрядчиком выступит Enter Engineering, контролируемая группой Газпромбанка.

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