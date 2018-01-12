Кувейт за 5 лет вложит около $120 млрд в нефтегазовые проекты в стране и за рубежом

АБУ-ДАБИ, 12 янв - ПРАЙМ. Кувейт за пять лет планирует вложить около 120 миллиардов долларов в нефтегазовые проекты в стране и за рубежом, сообщила в пятницу на глобальном энергетическом форуме Атлантического совета управляющий директор Нефтяной корпорации Кувейта Вафа Юсеф аль-Зааби.

"У нас есть инвестиционный план, и мы продолжим его выполнять. В следующие пять лет мы планируем инвестировать около 120 миллиардов долларов в нефтегазовую отрасль, в основном в развитие добычи, чтобы увеличить нефтедобычу с текущих 3,22 миллиона до 4 миллионов баррелей в сутки к 2020 году", - отметила аль-Зааби.

Кроме того, по ее словам, часть запланированных инвестиций пойдет на проекты по переработке углеводородов, в частности, за пределами страны - в Азии, США и Канаде. К середине следующего года Кувейт планирует перерабатывать на своих предприятиях 1,4 миллиона баррелей в день.