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Добыча жидких углеводородов "Лукойла" в 2018 г с учетом сделки ОПЕК+ составит 86 млн т


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Добыча жидких углеводородов "Лукойла" LKOH в 2018 году составит 85,9 миллиона тонн с учетом сделки ОПЕК+, но без учета проекта "Западная Курна-2 ", сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"С учетом сделки ОПЕК+ - 85,9 миллиона тонн жидких, но это без иракского проекта "Западная Курна-2",- сказал он о планах на 2018 год.

Позже он добавил, что всего планируется нарастить добычу углеводородов в 2018 году без "Западной Курны-2" с 118,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента до 121,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента.

В целом добыча углеводородов в 2018 году составит 124 миллиона тонн нефтяного эквивалента и 89,1 миллиона тонн по нефти (с учетом иракского проекта).

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