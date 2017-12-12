Совет директоров "Лукойла" одобрил продажу до 20% акций Litasco ее менеджменту

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Совет директоров "Лукойла" LKOH одобрил продажу до 20% акций его трейдинговой "дочки" Litasco ее менеджменту, сообщил журналистам глава и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании Вагит Алекперов.

"Совет директоров одобрил продажу до 20% менеджменту Litasco, но это не значит, что сразу будет продано 20% менеджменту. Будет все зависеть от способностей менеджмента Litasco", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Лукойл" рассматривает возможность продажи своей структуры, поскольку новые санкции со стороны США по отношению к России могут затруднить этому энергетическому трейдеру из Женевы возможность привлекать новые средства.

В сентябре прошлого года Алекперов сообщал, что "Лукойл" намерен принять решение по продаже Litasco в ноябре-декабре, однако позже перенес обсуждение продажи на 2018 год.

Компания была основана в 2000 году как торговое подразделение "Лукойла". Она специализируется на продаже нефти и нефтепродуктов материнской компании по всему миру, обслуживает свои нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Румынии и Болгарии. Не так давно она расширила свое присутствие до США, Азии и Африки.