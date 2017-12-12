"Лукойл" сформировал бюджет на 2018 г исходя из цены на нефть в $50

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH сформировал бюджет компании на 2018 год исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Лукойл" сформировал бюджет компании на 2018 год исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель", - сказал он.

"В текущем году бюджет компании сформирован исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель", - добавил Алекперов.

В декабре прошлого года "Лукойл" утвердил программу стратегического развития компании на 2018-2027 годы, предусматривающую устойчивый рост дивидендов. Также "Лукойл" утвердил бизнес-план компании на 2018-2020 годы, заложив в него цену нефти в 50 долларов за баррель.

В конце сентября прошлого года глава "Лукойла" сообщал, что стратегия развития нефтяной компании на 10 лет предполагает инвестиции в 80-85 миллиардов долларов.