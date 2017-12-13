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"Газпром нефть" хочет к 2030 г иметь в портфеле 10% активов, не связанных с добычей нефти


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" хочет к 2030 году иметь в своем портфеле 10% активов, не связанных с добычей или переработкой нефти, сообщил начальник департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

Он отметил, что "Газпром нефть" разрабатывает стратегию развития компании на основе гибкого подхода к технологическим, экономическим, политическим изменениям в обществе. "Многое в ней — это предполагаемый результат развития созданного потенциала в традиционных областях деятельности. Но мы начинаем говорить, что компания хочет в районе 2030 года примерно 10% активности иметь в областях, не связанных с нефтедобычей и нефтепереработкой", - сказал Вакуленко в интервью журналу "Сибирская нефть".

"С одной стороны, это можно рассматривать как хеджирование рисков декарбонизации. Однако в большей степени это результат развития у компании компетенций, применимых не только в нефтяной промышленности, но и в других областях. Мы намерены запустить процесс поиска и идентификации новых направлений бизнеса, в которых могла бы развиваться "Газпром нефть" со своими новыми умениями и новым уровнем эффективности", - пояснил он.

По его словам, речь может идти о строительстве инфраструктуры, управлении промышленными комплексами с опасными условиями производства, анализе данных и оперировании промышленных систем.

 

"Газпром нефть" - вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. По предварительным данным, добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2017 году выросла на 4,2% - до 89,8 миллиона тонн.

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