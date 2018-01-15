Shell реконструирует месторождение Penguins в британской части Северного моря

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Royal Dutch Shell PLC в понедельник заявила, что одобрила строительство плавучей платформы для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) на нефтегазовом месторождении Penguins в британской части Северного моря, сообщает Dow Jones.

По оценкам Shell, пиковая добыча на ее первой за почти 30 лет FPSO в северной части Северного моря составит примерно 45 000 баррелей нефтяного эквивалента в день.

"Месторождение Penguins доказывает важность активов Shell в Северном море для нашего бизнеса геологоразведки и добычи", - считает Энди Браун, директор Shell по геологоразведке и добыче.

Стив Фимистер, вице-президент Shell по геологоразведке и добычи в Британии и Ирландии, сказал следующее: "За последние 12 месяцев мы изменили наш портфель и теперь планируем увеличить объем добычи в Северном море с помощью наших ключевых активов в сегменте добычи".

Разработка на месторождении Penguin, открытом в 1974 году, впервые началась в 2002 году. Сейчас им на паритетных началах владеют Shell, которая выступает оператором, и Exxon Mobil Corp.