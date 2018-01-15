Миннефти Ирака: Судьбу ОПЕК+ стоит обсудить в конце 2018 г после стабилизации рынка

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Судьбу соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи стоит обсудить в конце 2018 года после того, как будет достигнута стабилизация рынка нефти, считает представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад.

"Соглашение основано на общей солидарности, и мы это поддерживаем, чтобы сохранялась эта солидарность, пока не стабилизируется рынок в долгосрочной перспективе. Нам нужно подождать конца года, пока не будет окончательной стабилизации, а потом думать о характере принятия решений, которые защитят или не защитят рынок, потом думать об уровнях добычи", - сказал он РИА Новости в преддверии министерского заседания по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+.

По его словам, многие влиятельные страны на рынке нефти выступают за сохранение параметров сделки до конца текущего года. "В этой ситуации у нас больше времени, чтобы оценить развитие событий. Действительно, дела движутся в позитивную сторону, нам нужно проявить терпение, завершить начатое с нефтедобывающими странами в ОПЕК и за ее пределами, и у нас есть на это время", - отметил представитель министерства.

Министерская встреча комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

В декабре министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что страны ОПЕК+ на общей встрече в июне объявят о том, как будет выглядеть стратегия выхода из венских договоренностей. До этого о возможности рассмотрения выхода из сделки в июне заявил бывший министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он отмечал, страны ОПЕК+ могут выйти из венского соглашения до конца 2018 года.