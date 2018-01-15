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Кувейт ведет переговоры с поставщиками СПГ о заключении долгосрочных сделок


Газ / Компании

 

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Кувейт ведет переговоры с несколькими компаниями-поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) о заключении долгосрочных контрактов на импорт топлива в страну, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Кувейт обсуждает с несколькими поставщиками возможность долгосрочных поставок СПГ в хранилище, которое сейчас строится на базе нефтеперерабатывающего завода al-Zour", - сказали агентству источники.

Они также добавили, что одна из компаний, с которой идут переговоры, - британская нефтегазовая BP.

В апреле министр нефти Кувейта Иссам аль-Мазрук говорил, что Кувейт в ближайшее время собирается подписать соглашение с "Газпромом" о поставках СПГ в страну. Ранее, в 2016 году, заместитель управляющего директора Kuwait Petroleum Corporation (KPC) Насер Абдулла аль-Салех сообщал РИА Новости, что Кувейт планирует закупать в РФ до 1,5 миллиона тонн СПГ ежегодно.

 

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