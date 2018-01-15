Миннефти: Ирак соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Ирак соблюдает обязательства по сокращению добычи нефти в рамках венской сделки ОПЕК+, сообщил РИА Новости представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

"Ирак соблюдает и поддерживает решение о снижении добычи в объеме 210 тысяч баррелей в день, придерживается принятого уровня", - сказал он в преддверии заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+.

В конце ноября министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что страна выполняет обязательства по соглашению примерно на 80%. Он также заявлял, что Ирак поддерживает продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Министерская встреча комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ состоится в Омане 21-22 января.