BP повысила оценку выплат по делу Deepwater Horizon в 2018 г в 1,5 раза

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Британский нефтяной гигант BP оценивает объем денежных выплат в 2018 году по делу о взрыве на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мескиканском заливе на уровне около 3 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании.

При этом в третьем квартале 2017 года компания оценивала данные выплаты на уровне 2 миллиардов долларов. Таким образом, оценка повышения в 1,5 раза.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около пяти миллионов баррелей сырой нефти. В 2016 году британская BP оценила общую доналоговую стоимость катастрофы в 61,6 миллиарда долларов.

Кроме того, компания в четвертом квартале зафиксирует внереализационные расходы после налогообложения в размере 1,7 миллиарда долларов на покрытие остаточного экономического убытка и судебных претензий, связанных с исками по делу о взрыве на платформе Deepwater Horizon.

"Поскольку работа с претензиями почти полностью завершена, мы теперь лучше оцениваем оставшиеся обязательства. Расходы, которые мы фиксируем в результате, являются полностью управляемыми в рамках нашей существующей финансовой структуры, особенно сейчас, когда компания возвращается к балансу при цене нефти на уровне 50 долларов за баррель", - приводятся в сообщении слова главного финансового директора британского нефтегазового гиганта BP Plc. Брайана Гилвари (Brian Gilvary).

В 2016 году ВР достигла соглашения с американскими властями о выплате около 18,7 миллиарда долларов в течение 18 лет за причиненный в результате разлива нефти ущерб. При этом общая сумма без учета налогов на ликвидацию последствий аварии, различные связанные с ней выплаты и штрафы составила 53,8 миллиарда долларов.