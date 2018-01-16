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Правоохранители проводят обыски в госкомпании "Укргаздобыча"


Газ / Компании

КИЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Правоохранители проводят обыски в офисе крупнейшей на Украине газодобывающей компании, государственной "Укргаздобычи", говорится в сообщении компании во вторник.

"Сегодня утром в ПАО "Укргаздобыча" представители СБУ и ГПУ. Проводятся следственные действия. Пока неизвестно, в каком деле. Ожидаем информацию", - говорится в сообщении компании в Facebook FB.

В минувшем году силовики неоднократно проводили обыски в этой компании, в частности, в рамках досудебного расследования по подозрению в присвоении государственных средств должностными лицами компании.

Ранее сообщалось, что крупнейшая на Украине газодобывающая компания, государственная "Укргаздобыча" (контролируется "Нафтогазом") нарастила добычу газа в 2017 году почти на 5%, до 15 миллиардов кубометров.

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