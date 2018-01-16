Украина в 2017 г почти в два раза сократила потребление антрацита

КИЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала уголь антрацитовой группы, чем в 2016 году, сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион.

По его словам, если в 2016 году Украина использовала 8,9 миллионов тонн антрацита, то в прошлом году, по предварительным подсчетам, потребление составило 4,8 миллиона тонн дефицитного для страны угля.

Чиновник уточнил, что 2,3 миллиона тонн угля марки "А" сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций, а 1,8 миллиона было замещено углем газовой группы, который добывается в стране. "Это очень хорошие показатели, которые доказывают, что невозможного ничего не бывает", – приводит слова Кистиона во вторник пресс-служба правительства Украины на своем сайте.

По его словам, это не просто цифры, это колоссальная работа энергетиков в течение последнего года как часть правительственного плана достижения украинской энергетической независимости.

"Перед нами стоит амбициозная и в то же время непростая задача – сделать Украину энергетически независимой. И шаг за шагом, сокращая потребление дефицитного антрацита, увеличивая добычу собственного газа, реформируя энергетический сектор нашего государства, мы приближаемся к этой цели", - отметил вице-премьер.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, поставки идут из ЮАР и США.