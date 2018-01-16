Антипинский НПЗ в 2017 году увеличил выход светлых нефтепродуктов на 9%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (входит в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова) в 2017 году увеличил производство светлых нефтепродуктов на 9% - до 3,8 миллионов тонн, сообщает пресс-служба "Нового потока".

"По результатам минувших 12 месяцев на заводе было произведено 3,8 миллиона тонн светлых нефтепродуктов, что на 9% больше показателя 2016 года (3,5 миллиона тонн)", - говорится в сообщении.

Также в отчетном периоде было выпущено на 12% больше прямогонного бензина – 1,33 миллиона тонн, на 5% больше дизельного топлива стандарта Евро-5 - 2,4 миллиона тонн. В среднем основные производственные показатели НПЗ выросли на 8%.

Общий объем выпуска нефтяного кокса в 2017 году составил 419 тысяч тонн, сжиженных углеводородных газов – 28,5 тысяч тонн. Производство серы увеличилось на 70% - до 25,1 тысяч тонн.

Общий объем переработки нефти упал на 5,1% - до 7,4 миллионов тонн.

"Незначительное снижение показателя общего объема переработки в сравнении с предыдущим годом (7,8 миллионов тонн в 2016 году) связано с программой сокращения издержек, а также с отказом от более затратного варианта поставки нефти на завод – железнодорожным транспортом", - объясняет компания.