"Алроса" рассчитывает получить хорошую цену за свои газовые активы - глава компании

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Алроса" ALRS рассчитывает, что аукцион по продаже газовых активов пройдет в назначенное время и компания сможет получить за них хорошую цену, сообщил журналистам президент алмазодобытчика Сергей Иванов.

"Мы полагаем, что аукцион состоится вовремя, 19 февраля. Рассчитываем, что сможем получить за активы хорошую цену... Все проверки Федеральной антимонопольной службы мы прошли, никаких предписаний нами получено не было", - сказал Иванов.

Он напомнил также, что полученные средства компания планирует направить на различные общекорпоративные цели, в том числе возможно досрочное погашение задолженности. В ноябре финансовый директор "Алросы" Алексей Филипповский сообщал, что компания по итогам сделки не исключает и выплаты специальных дивидендов.

"Алроса" в конце декабря объявила аукцион по продаже своих газовых активов. Его проведение назначено на 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона - 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что получила ходатайства "Новатэка" NVTK и ООО "Статус", структуры Газпромбанка, на приобретение газовых активов "Алросы". "Роснефть" ROSN также обращалась в службу за правом участия в аукционе, однако отмечала, что недовольна его условиями. Впоследствии нефтяная компания решила не участвовать в торгах.