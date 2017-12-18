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"Аэрофлот" не ожидает резкого роста цен на авиакеросин в 2018 г


Компании / Индустрия / Транспорт
  • # аэрофлот

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Аэрофлот" AFLT не ждет резкого роста стоимости авиатоплива в этом году и не видит оснований для вмешательства регуляторов, сообщил журналистам гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

В декабре совладелица S7 Group Наталия Филева заявила, что авиакомпания S7 считает цены на авиатопливо в России чрезмерно высокими и подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Также в ноябре газета "Ведомости" написала, что индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23%.

"Средняя цена за керосин за прошлый год выросла примерно на 6%", - сказал Савельев, добавив, что стоимость топлива меняется в соответствии с рыночными условиями и "нефтяные компании тоже можно понять".

"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос, видит ли авиакомпания основания для вмешательства ФАС.

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