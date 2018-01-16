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Киев выдал лицензию на поставку газа "дочке" американского трейдера TrailStone


Газ / Компании

КИЕВ, 16 янв - ПРАЙМ. Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ), выдала лицензию на поставку природного газа дочерней компании международного трейдера энергоресурсами TrailStone - украинской "Треилстоун Энерджи", сообщается на сайте НКРЭ во вторник по итогам заседания комиссии.

"Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает, что 16 января 2018 года состоялось заседание комиссии в форме открытого слушания, на котором были приняты решения: выдать лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа: ООО "ТК "Полесский"; ООО "ЛД Энерджи"; ООО "Треилстоун Энерджи", - говорится в сообщении комиссии.

По данным СМИ, в 2015 году американская TrailStone основала украинскую "дочку" "Треилстоун Энерджи", которая начала получать газ от материнской структуры.

По данным "Нафтогаза", в 2016 году поставщиками газа на Украину были 15 европейских компаний, в том числе французская Engie (ранее GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (ранее часть E.on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ и другие компании из Европы.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годы не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища топливо, закупленное по реверсу в ЕС.

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