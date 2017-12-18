"Лукойл" увеличит добычу на "Западной Курне-2" в Ираке до 450 тыс барр в день к 2019 г

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH выйдет на добычу нефти в объеме 450 тысяч баррелей в день на иракском проекте "Западная Курна-2" к 2019 году, сообщил управляющий директор дочернего общества компании Lukoil Mid-East Гати Аль-Джебури (Gati Al-Jebouri).

"Согласно недавним договоренностям между главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым" и министром нефти Ирака Джаббаром аль-Лаиби, мы достигнем добычи нефти в объеме 450 тысяч баррелей в день к 2019 году и 800 тысяч баррелей (всего - ред.) к 2024 году на проекте "Западная Курна-2", - сказал он в интервью корпоративному журналу компании.

Ранее глава "Лукойла" сообщал, что компания снизила полку добычи нефти на проекте с 1,2 миллиона баррелей в день до 800 тысяч баррелей в день к 2024 году. Он пояснял, что 450 тысяч баррелей будет добыто из формации Мишриф и 350 тысяч баррелей из Ямама.

"Лукойлу" принадлежит 75% в проекте "Западная Курна-2", государственной иракской North Oil Company - 25%. Также в проекте задействована иракская South Oil Company, распределяющая от лица Республики Ирак нефть проекта между его участниками в счет возмещения затрат и вознаграждения. Добыча на месторождении началась в марте 2014 года, а в июне 2015 года "Лукойл" начал получать компенсационную нефть с проекта.